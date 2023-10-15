Kassam Tugayları'ndan çok sert açıklama! 'Gazze'ye ayak bastığınız an...'
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza, İsrail ordusunun olası kara harekatına ilişkin sert bir uyarı mesajı yayınladı.
İsrail'in, Gazze bombardımanı 9. gününde de aralıksız sürerken, katillerin sivillere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı.
9 bin 600 masum sivilin yaralandığı saldırılarda 750 çocuk hayatını kaybetti.
Siyonistlerin kara harekatına ilişkin 24 saatlik süre vermesine karşın, mücahid Kassam Tugayları'ndan sert bir açıklama geldi.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Hamza, düşmana, “Gazze’ye ayak bastığınız an, Allah yolunda ölmeyi arzu eden mücahitlerle karşılaşacaksınız. Gazze’ye hoş geldiniz. Vallahi zafer bizimdir.” uyarısında bulundu.