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Sosyal Medya Kassam Tugayları yahudi esirleri böyle bıraktı!
Sosyal Medya

Kassam Tugayları yahudi esirleri böyle bıraktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 23:03:00 - 2023-11-24 23:06:46

Katil İsrail ile esir takası konusunda uzlaşan Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın ellerindeki esirleri bıraktıkları anlara ait görüntüler yayınlandı.

Siyonist İsrail ile mücahid Hamas arasında 4 gün sürecek ateşkes sağlandı. Ateşkes anlaşması kapsamında uzlaşmaya varılan bir konu da esir takası oldu.

Yaşanan gelişmelere ilişkin dünyanın gözü Filistin'e çevrilirken, Kassam Tugayları esir tuttukları yahudileri bıraktıkları ana ait görüntüleri servis etti.

Kassam Tugayları'nın merhameti görüntülere yansırken, video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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