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Gündem

Kassam Tugayları Sözcüsü'nden İsrail'e çok sert kara harekatı uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 03:10:00 - 2023-10-13 03:13:16
Kassam Tugayları Sözcüsü'nden İsrail'e çok sert kara harekatı uyarısı!

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

"Aksa Tufanı operasyonunu hayata geçirmeden önceki niyetlerimizi, eğitimlerimizi ve hareketlerimizi gizlemeye özen gösterdik." diyen Ebu Ubeyde,"2022'den bu yana bazı taktik olayları atlayarak işgale karşı stratejik aldatma uyguladık ve bazı tahmini ve meşru savaşları kısmen geçtik. Gücümüzün çoğunu kullanmadık ve çatışmaların çoğunda düşmandan zarar görmemek, savaşa hazırlanmak ve zaman kazanmak için bir pozisyon aldık." ifadelerini kullandı.

Ubeyde, harekete geçme kararı aldıklarında 3 bin mücahide ilaveten bin 500 mücahidi de destek için Tugay'a çağırdıklarını belirterek, "Düşman ordusunun Gazze'deki birliklerine 15 noktada saldırdık ve buna ek olarak 10 askeri noktaya daha saldırı düzenledik." dedi.

Siyoniste kara harekatı uyarısı!

"Aksa Tufanı'nda düşündüğümüz ve planladığımızdan daha fazlasını elde ettik." mesajı veren Ebu Udeyde, şöyle devam etti:

Kassam Tugayları savaşın gidişatını sahada kontrol ediyor ve savunma alanındaki hazırlığımız tamdır. Savaş yapımız ve silahlarımız da etkili savunma yapmamıza olanak sağlıyor. Gazze'ye karadan girmeye cesaret ederseniz, ordunuzu ezeceğiz. Karadan saldırıyı genişletme tehdidi bizi, düşmana ağır kayıplar verecek seçenekleri ve mekanizmaları harekete geçirmeye itecektir.

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