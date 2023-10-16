Kassam Tugayları Sözcüsü arkalarındaki gücü açıkladı!

İşgal rejimine karşı başarılı bir mücadele verildiğini, düşmanın kaybedeceğini belirten Ebu Hamza, Allah yolunda savaşmayı seven mücahidler yetiştirdiklerini söyledi.

Ebu Hamza, "Aksa Tufanı savaşına devam ediyoruz. Düşman çarpılmış durumda. Halkın sözü ve direnişi en güçlü olandır. Kudüs'te, El- Halil'de, Cenin'de ve Batı Şeria'da, Güney Lübnan'ın kuzey cephesine kadar düşmana karşılık veren direniş, düşmanın ordu kuvvetlerine karşı kararlılığın ve angajmanın en harikulade anlamını her gün satır satır yazan kahraman direnişçilerimizdir." dedi.

'Sizin hayatı sevdiğiniz gibi Allah yolunda savaşmayı seven adamlar hazırladık'

Ebu Hamza Kassam Tugayları'nın gücünü Allah yolunda ölmekten aldığını belirterek şöyle devam etti

Hiçbir kara, deniz ve hava bombardımanı bizim kararlılığımızı ve kahraman milletimizi zayıflatamayacaktır. Bugün düşmanımızı yol ayrımları, zorla yerinden etme girişimlerine ve karadan saldırı tehdidine ulaştırmışken, ona gayet kendimizden emin olarak diyoruz ki, vallahi, biz seni varlığının derinliklerinde mağlup ettik. Şimdi bir düşün, kendi ayaklarınla bize geldiğinde halin nice olacak? Allah'a yemin ederim ki, sizin için, sizin hayatı sevdiğiniz gibi Allah yolunda savaşmayı seven adamlar hazırladık. Şu hâlde size, cehennem meydanına hoş geldiniz diyoruz. Düşmanın bu savaşta son nefesini verdiğini herkese müjdeliyoruz. Selam olsun azimli, sabırlı ve karşılığını Allah’tan bekleyen halkımıza. Selam olsun, sınırlarda, tünellerde düşmanı gözetleyen yiğit direnişimize. Zafer geliyor, geliyor inşallah.