Kassam Tugayları Siyonist İsrail’in zırhlı araçlarını tek tek avladı! İşte o görüntüler

Kassam Tugayları işgalci İsrail'i avlamaya devam ediyor. Kassam Tugayları, El Şati Kampı ve Şeyh Radvan Mahallesi'nde İsrail güçleriyle çatıştığı, son 48 saatte 24 aracı imha ettiği ve bunlardan birini ele geçirip Hamas bayrağını astığı görüntüleri yayınladı.

El Kassam sözcüsü Ebu Ubeyde yeni açıklamalarda bulundu. Ebu Ubeyde'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün, Mescid-i Aksa mücadelesinin 29'uncu gününde, mücadelenin kalbinden, sistematik bir suça maruz bırakılan halkımızı selamlamak için sesleniyoruz.

Kolektif işgalin halkımıza verdiği ceza, 7 Ekim'den bu yana her saat başı mücahitlerimizle sahada karşı karşıya gelirken yaşadıkları travmadan kaynaklanmaktadır.

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Mücahitlerimiz Gazze şehrinin kuzey ve güneyinde ve Beyt Hanun'da Siyonist düşmanın ilerleyişine karşı hala yiğitlik ve cesaretle savaşıyor ve düşman araçlarına karşı koymaya devam ediyor.

Geçtiğimiz 24 saat içinde mücahitlerimiz tarafından aralarında bir tank, bir buldozer ve bir asker taşıyıcının da bulunduğu 24 askeri aracın, Al-Yasin mermileri ve gerilla eylem bombaları da dahil olmak üzere çeşitli silahlarla imha edildiğini belgeledik.

Güney Gazze ekseninde zırh karşıtı füze saldırıları yönettik ve binalara ve apartmanlara saklanan Siyonist güçlerin işini bitirmeyi amaçlayan ev yapımı Al-Yassin güçlendirilmiş füzeleri devreye soktuk.

Mücahidlerimiz işgalci güçlerin arkasında toplanmaya ve sıfır noktasından çatışmaya devam ediyor.

Kassam keskin nişancı tüfeği, binaların tepesinde oturan veya kafasını tankından kaldırmaya cesaret eden herkesi hedef almaya devam ediyor.

Eşitsiz bir savaş yürüttüğümüz biliniyor ve bu dünyada incelenecek ve düşman kuvvetlerinin yıkımını ve sürprizini belgeleyen yayınladığımız ve yayınlayacaklarımız cesaretin küçük bir parçası.

Eğer düşman, halkımızı cezalandırarak, korkunç katliamlar yaparak, kirli yöntemler kullanarak bizi zayıflattığını sanıyorsa yanılgı içinde ve aptaldır, bilsin ki bizim onun karşısında öfkeyle patlayacağız."