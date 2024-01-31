Kassam Tugayları paylaştı! İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüler
İsrail sivillerin üzerine bomba yağdırırken, sahada Kassam Tugaylarının darbesini de yemeye devam ediyor.
Lahey kararlarını çiğneyen katil İsrail, abluka altındaki Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail'de can kaybı 30 bine yaklaşırken, Filistin'e yardımlar da engelleniyor.
Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise sahada milyon dolarlık tank ve silahlar karşısında ellerindeki imkanlarla işgalci güçlerini dünyaya rezil etmeye devam ediyor.
Son olarak El Kassam Tugayları, Gazze'nin Tel Havi bölgesinde İsrail güçlerini ve araçlarını vurduğu görüntüleri yayınladı.
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