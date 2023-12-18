Kassam Tugayları küffarı bu ayet-i kerimeyi okuyarak vuruyor!

Mücahidler bugün paylaştıkları videoda, küffara karşılık verirken okudukları ayet-i kerimeye yer verdi.

Mücahid Kassam Tugayları'nın operasyonlardaki atış esnasında, Enfal Suresi'nin 17. ayetini okudukları öğrenildi:

"Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da Mü'minlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."