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Gündem Kassam Tugayları küffarı bu ayet-i kerimeyi okuyarak vuruyor!
Gündem

Kassam Tugayları küffarı bu ayet-i kerimeyi okuyarak vuruyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 20:46:00 -

Kassam Tugayları'nın siyonist İsrail'e karşı direnişi sürüyor.

Mücahidler bugün paylaştıkları videoda, küffara karşılık verirken okudukları ayet-i kerimeye yer verdi.

Mücahid Kassam Tugayları'nın operasyonlardaki atış esnasında, Enfal Suresi'nin 17. ayetini okudukları öğrenildi:

"Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da Mü'minlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."

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