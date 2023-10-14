Kassam Tugayları, İsrailli çocuklara bakın ne yapmış!
Terör devleti İsrail ve siyonist kuklalarının Hamas'ı terör örgütü gibi lanse edip Kassam Tugayları'nın çocukları öldürdüğüne yönelik kara propagandalarının ardından, Filistinli mücahitlerin İsrailli çocuklara yönelik muamelelerinin yer aldığı görüntüler dünyanın gündemine oturdu.
Hamas, Aksa Tufanı ile terör devleti İsrail'in tüm façasını bozdu. Her zamanki gibi sivil vurmaktan ileri gidemeyen İsrail, dünya genelinde bozulan imajını kurtarmak adına, İsrailli çocukların öldürüldüğü yalanını ortaya attı, böylece "Filistinlilerin hiçbir kuralı, sınırı yok" intibaı uyandırmaya kalkıştı.
Ancak Kassam Tugayları, İsrail'i yine rezil rüsva eden görüntüleri paylaştı. Söz konusu görüntülerde Filistinli mücahitlerin İsrailli çocuklara yönelik muamelesi yer alıyor.
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