Kassam Tugayları, İsrailli çocuklara bakın ne yapmış!

Hamas, Aksa Tufanı ile terör devleti İsrail'in tüm façasını bozdu. Her zamanki gibi sivil vurmaktan ileri gidemeyen İsrail, dünya genelinde bozulan imajını kurtarmak adına, İsrailli çocukların öldürüldüğü yalanını ortaya attı, böylece "Filistinlilerin hiçbir kuralı, sınırı yok" intibaı uyandırmaya kalkıştı.

Ancak Kassam Tugayları, İsrail'i yine rezil rüsva eden görüntüleri paylaştı. Söz konusu görüntülerde Filistinli mücahitlerin İsrailli çocuklara yönelik muamelesi yer alıyor.

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