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Dünya Kassam Tugayları İsrail'e kabusu yaşattı
Dünya

Kassam Tugayları İsrail'e kabusu yaşattı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 19:33:00 -
Kassam Tugayları İsrail'e kabusu yaşattı

Gazze'ye saldıran İsrail'e bir ders veren Kassam Tugayları, Şuaciye'de 9 İsrail zırhlı aracını El-Yasin 105 füzesiyle imha etti.

İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'e yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor. Kassam Tugayları, Şuaciye'de 9 İsrail zırhlı aracını El-Yasin 105 füzesiyle imha ettiklerini açıkladı.

420 İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "32 yaşındaki Binbaşı Naftali Yona Gordon ve 25 yaşındaki tank komutanı Binbaşı Omri Root'un Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü" ifade edildi. Çatışmalarda ağır yaralanan bir İsrail askerinin ise tedavi için hastaneye nakledildiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısının 420'ye yükseldiği kaydedildi.
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