Kassam Tugayları ilk kez yayınladı: İsrail'i parçalayan silahlar böyle imal ediyor

Kassam Tugayları'nın resmi hesaplarından klip eşliğinde yayınlanan görüntülerde, her bir roketin ciddi insan emeğiyle üretildiği gözleniyor.

“Kasd el-Sebil” ismi verilen klibi Kassam Tugayları Askerî Korosu seslendiriyor.

Video, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Deyf’in, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı operasyonunun talimatını verdiği konuşmasıyla başlıyor.

İMAN VARSA İMKAN VAR

Yer altı tünellerinde oluşturulan atölyelerde ana mühimmatların imal edildiği sahneler yer alıyor.

2001 yılından bu yana üretilen Kassam roketlerinin 5 ila 16 kilometreye kadar menzili bulunuyor. Kassam roketlerinin uzunluğu 180 cm, 220 cm ve 244 cm olarak değişiyor. İsrail işgalindeki topraklarda askeri hedeflere ateşlenen roketler, özellikle 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrasında sıklıkla gündeme geliyor.

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Kassam Tugayları, 7 ayı aşkın süredir İsrail tarafından birçok füze rampasının vurulmasına rağmen, kamufle edilen noktalardan yapılan ateşlemelerle Tel Aviv’i dahi vuracak kabiliyete sahip olduğunu gösteriyor.

İşte o klip: