  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kassam Tugayları ilk kez yayınladı: İsrail'i parçalayan silahlar böyle imal ediyor
Gündem

Kassam Tugayları ilk kez yayınladı: İsrail'i parçalayan silahlar böyle imal ediyor

Yeniakit Publisher
2024-05-29 11:01:00 -

Filistin’in Gazze Şeridi’nde kurtuluş savaşı veren Hamas teşkilatının askerî yapılanması Kassam Tugayları, İsrail’in terör saldırılarına karşı koyduğu roketlerin imalat görüntülerini yayınladı.

Kassam Tugayları'nın resmi hesaplarından klip eşliğinde yayınlanan görüntülerde, her bir roketin ciddi insan emeğiyle üretildiği gözleniyor.

“Kasd el-Sebil” ismi verilen klibi Kassam Tugayları Askerî Korosu seslendiriyor.

Video, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Deyf’in, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı operasyonunun talimatını verdiği konuşmasıyla başlıyor.

İMAN VARSA İMKAN VAR

Yer altı tünellerinde oluşturulan atölyelerde ana mühimmatların imal edildiği sahneler yer alıyor.

2001 yılından bu yana üretilen Kassam roketlerinin 5 ila 16 kilometreye kadar menzili bulunuyor. Kassam roketlerinin uzunluğu 180 cm, 220 cm ve 244 cm olarak değişiyor. İsrail işgalindeki topraklarda askeri hedeflere ateşlenen roketler, özellikle 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrasında sıklıkla gündeme geliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kassam Tugayları, 7 ayı aşkın süredir İsrail tarafından birçok füze rampasının vurulmasına rağmen, kamufle edilen noktalardan yapılan ateşlemelerle Tel Aviv’i dahi vuracak kabiliyete sahip olduğunu gösteriyor.

İşte o klip:

Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..
Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..

Gündem

Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..

Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu
Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu

Dünya

Kassam Tugayları'ndan katil Netanyahu açıklaması! Ebu Ubeyde iddialara son noktayı koydu

Kassam Tugayları Cibaliye'de intikam aldı!
Kassam Tugayları Cibaliye'de intikam aldı!

Gündem

Kassam Tugayları Cibaliye'de intikam aldı!

Mücahid Kassam'dan siyonistin tankına sıfır mesafeden operasyon!
Mücahid Kassam'dan siyonistin tankına sıfır mesafeden operasyon!

Gündem

Mücahid Kassam'dan siyonistin tankına sıfır mesafeden operasyon!

Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!
Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

Dünya

Kassam Tugayları İsrail'e ağır darbe indirdi! Askerlerini esir aldılar!

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

önemli değil

yanınızda olamadığım için son derece üzgünüm

Cengiz Öz

Allah yar ve yardımcınız olsun .
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23