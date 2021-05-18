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Dünya Kassam Tugayları Eşkol'daki terörist İsrail askerlerini vurdu! Cehenneme biletleri kesildi
Dünya

Kassam Tugayları Eşkol'daki terörist İsrail askerlerini vurdu! Cehenneme biletleri kesildi

Kassam Tugayları'nın, bugün öğle saatlerinde işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yollardan kurulan "Eşkol" Yahudi yerleşim merkezini havan mermisi ile hedef alması sonucu 2 terörist İsrail askeri hayatını kaybederken, 4'ü ağır toplam 14 asker de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 18:11:00 -
Kassam Tugayları Eşkol'daki terörist İsrail askerlerini vurdu! Cehenneme biletleri kesildi

Siyonist İsrail makamları, direniş gruplarının fırlattığı havan mermisinin, Gazze Şeridi sınırlarında bulunan bir grup İsrail askerine isabet ettiği ve bu saldırının 2 askerin ölümüne ve 14’nün de yaralanmasına yol açtığını itiraf etti. Ayrıca yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Ayrıca Gazze’den atılan füzelerden birinin, Eşkol yerleşkesindeki bir binaya isabet ettiği, birinin de doğrudan Bi'ru’s-Seba’ yakınlarındaki yerleşimcilere ait arabanın üstüne düştüğü belirtildi.

Ayrıca Kassam Tugayları, salı günü öğle saatlerinde Gazze civarındaki yerleşim bölgelerine çok sayıda roket ve havan topu fırlattı. Keza Aşdod, Askalan ve Bi'ru’s-Seba’ şehirleri de direniş gruplarının hedefinde.

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişki yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bu eylemlerin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerine yönelik acımasız bombardımanına cevap niteliğinde olduğu kaydedildi.

Terörist İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırganlığını arka arkaya dokuzuncu günde de sürdürürken, Filistinli direniş grupları, halkı her yönden korumaya çalışıyor.

Diğer taraftan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam 213 kişi şehit oldu, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

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