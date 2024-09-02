Kassam Tugayları duyurdu: Onu öldürdük!

Yahya Sinvar'ın Hamas liderliğine geçmesinin ardından saldırılarını genişleten Kassam Tugayları, Batı Şeria'da birbiri ardına operasyonlar gerçekleştirdi.

El-Halil şehri yakınlarındaki “Gush Etzion” ve “Karmei Tzur” bölgelerindeki operasyonları üstlenen Kassam Tugayları, 'Etzion Tugayı' komutanı "Gal Rich"in de ölenlerin arasında yer aldığını kaydetti.

Operasyonlarda şehit düşen Muhammed İhsan Marka ile Zühdi Nidal Ebu Afife'nin adını da açıklayan Kassam Tugayları, siyonist işgalcilere yeni acı sürprizlerin geleceğini duyurdu.

Kassam Tugayları, şu açıklamada bulundu:

"Allah'ın izni, gücü ve yardımıyla; Şehid İzzeddin Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, El-Halil kenti yakınlarındaki 'Gush Etzion' ve 'Karmi Tzur' yerleşim yerlerinde düzenlenen iki operasyonun sorumluluğunu üstlenmektedir. Mücahidlerimiz bu operasyonları 30 Ağustos Cuma günü saat 23:00'te gerçekleştirmiştir.

Kassam Tugayları olarak, büyük bir onur ve gururla, aziz halkımıza ve asil ümmetimize, işgalcilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda kahraman Mücahidlerimizi takdim ediyoruz.

İstişhad operasyonu Kassam Şehidi Muhammed Mürka, Gush Etzion yerleşiminde bir benzin istasyonuna bomba yüklü bir araçla saldırı düzenleyerek düşman askerlerini tuzağa çekmiş, ardından operasyon mahalline gelen işgalci güçlere otomatik silahlarla saldırarak düşman saflarında ölü ve yaralılar verdirmiştir. Etkisiz hale getirilen işgalciler arasında, düşman ordusunun "Etzion Tugayı" komutanı "Gal Rich" de bulunmaktadır.

İstişhad operasyonu Kassam Şehidi Zehdi Ebu Afife ise Karmi Tzur yerleşim yerine sızmayı başararak nöbetçiyi ezmiş ve ardından bir grup siyonist yerleşimciye ateş açtıktan sonra aracını siyonist yerleşim yerinde patlatmıştır.

Kassam Tugayları olarak, El-Halil şehrinde gerçekleştirdiğimiz ilk istişhad operasyonlarını açıklarken, Mücahidlerimizin, Batı Şeria'nın tüm şehirlerinde, hain işgalciler için daha birçok acı sürpriz hazırladıklarını bir kez daha ifade ediyoruz. Buna son örnek, dün Tarqumya'da gerçekleştirilen ve kahraman şehid mücahit 'Muhannad Mahmud El-Asud' tarafından yapılan operasyondur.

Kassam Tugayları, Yahya Ayyaş'ın memleketi Batı Şeria'daki tüm kahraman halkımıza, mühimmat, bilgi desteği sağlamaya ve istişhad eylemcilerini hazırlamaya devam edeceğini ve bu işgalcinin yakında Allah'ın izniyle topraklarımızdan sökülüp atılacağını vurgulamaktadır.

Bu bir cihaddır.

Ya zafer, ya şehadet!.."