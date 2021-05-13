Kassam Tugayları ateşkes önerisini reddetti! 'Neden şimdi yoksa...'

İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas ile ateşkese varılması önerisini reddettiği bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetimine Hamas ile ateşkese varılması önerisinde bulundu.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında Moskova'nın ateşkes önerisini geri çevirdiği konusunda kabine üyelerini bilgilendirdiği ifade edildi. Söz konusu toplantıda İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırılması talimatı verilmişti.

Kassam açıklama yaptı

Kassam Tugayları ateşkes önerilerini kesin bir dille reddetti.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, “Biz kesin bir şekilde ateşkes görüşmelerini reddediyoruz. Peygamber mirâsı Aksâmız için savaşıyoruz. Barış arayanlar şimdiye kadar neredeydiniz?! Neden şimdi, yoksa füzelerimiz size de mi acı verdi?! Yoksa füzelerimizi bu şekilde etkili beklemiyor muydunuz?!'' ifadeleri kullanıldı.

Gantz'ı korku sardı:

Times of Israel'de yer alan habere göre Gantz, sokaklardaki şiddet olaylarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bam Yat, Acre, Lid ve diğer kentlerde bu gece meydana gelen olayları "şok edici" ve "mide bulandırıcı" olarak niteleyen Gantz'ın, "Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz." uyarısında bulunduğu aktarıldı.