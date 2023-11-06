Kassam Tugayları açıkladı! İsrail'e Gazze topraklarında darbe üstüne darbe...
Mücahid Kassam Tugayları, Gazze şeridinde 5 İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu.
Kassam Tugayları, Telegram hesabından son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Şatii Mülteci Kampı ile Eş-Şeyh Rıdvan Mahallesi yakınlarındaki 4 İsrail askeri aracının "Yasin-105" anti-tank roketleriyle imha edildiği belirtildi.
Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva'ya giren İsrail ordusuna ait bir tankın da "Yasin-105" anti-tank roketiyle vurulduğu kaydedildi.
Gazze'nin güneybatısındaki Cühr ed-Dik beldesine giren İsrail birliklerininse hava topuyla hedef alındığı ifade edildi.