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Gündem Kassam Tugayları açıkladı! İsrail'e Gazze topraklarında darbe üstüne darbe...
Gündem

Kassam Tugayları açıkladı! İsrail'e Gazze topraklarında darbe üstüne darbe...

Yeniakit Publisher
2023-11-06 20:09:00 -
Kassam Tugayları açıkladı! İsrail'e Gazze topraklarında darbe üstüne darbe...

Mücahid Kassam Tugayları, Gazze şeridinde 5 İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Şatii Mülteci Kampı ile Eş-Şeyh Rıdvan Mahallesi yakınlarındaki 4 İsrail askeri aracının "Yasin-105" anti-tank roketleriyle imha edildiği belirtildi.

Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva'ya giren İsrail ordusuna ait bir tankın da "Yasin-105" anti-tank roketiyle vurulduğu kaydedildi.

Gazze'nin güneybatısındaki Cühr ed-Dik beldesine giren İsrail birliklerininse hava topuyla hedef alındığı ifade edildi.

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