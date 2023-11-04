Kassam Tugayları: 5 İsrail askeri öldürüldü
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, Kassam Tugayları'na bağlı direnişçiler ile Gazze kentinin kuzeybatısında bir binada konuşlanan İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.
Çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğü, bazı askerlerin ise yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
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