Kassam mücahidleri siyoniste Gazze'yi dar etti!

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki farklı bölgelerinde işgalci İsrail güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Gazze’nin kuzeybatısında Yasin-105 füzeleriyle iki tankı, iki buldozeri ve iki aracı hedef aldık.” denildi.

Yasin-105'lerle vuruyorlar!

Gazze’nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesinde, çevresinde çok sayıda İsrail askerinin bulunduğu bir tankın da "Yasin-105" füzesiyle vurulduğu aktarılan açıklamada, “Kassam mücahitleri, Cuhr ed-Dik’te bir grup düşman askerini RPG roketatar ile vurdu.” ifadelerine yer verildi.

Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi’nde de İsrail ordusuna ait iki askeri aracın, "Yasin-105" füzesi ve el yapımı patlayıcı kullanılarak imha edildiği belirtilen açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki El-Halidi Camisi yakınlarında da İsrail askerlerini taşıyan bir aracı füzeyle imha ettiği kaydedildi.