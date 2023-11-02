Kassam mücahidleri siyoniste Gazze'yi dar etti!
Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarında, işgalci İsrail ordusuna ait tank ve araçları hedef aldı.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki farklı bölgelerinde işgalci İsrail güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, “Gazze’nin kuzeybatısında Yasin-105 füzeleriyle iki tankı, iki buldozeri ve iki aracı hedef aldık.” denildi.
Yasin-105'lerle vuruyorlar!
Gazze’nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesinde, çevresinde çok sayıda İsrail askerinin bulunduğu bir tankın da "Yasin-105" füzesiyle vurulduğu aktarılan açıklamada, “Kassam mücahitleri, Cuhr ed-Dik’te bir grup düşman askerini RPG roketatar ile vurdu.” ifadelerine yer verildi.
Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi’nde de İsrail ordusuna ait iki askeri aracın, "Yasin-105" füzesi ve el yapımı patlayıcı kullanılarak imha edildiği belirtilen açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki El-Halidi Camisi yakınlarında da İsrail askerlerini taşıyan bir aracı füzeyle imha ettiği kaydedildi.