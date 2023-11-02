  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kassam mücahidleri siyoniste Gazze'yi dar etti!
Gündem

Kassam mücahidleri siyoniste Gazze'yi dar etti!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 22:28:00 - 2023-11-02 22:30:32

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarında, işgalci İsrail ordusuna ait tank ve araçları hedef aldı.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki farklı bölgelerinde işgalci İsrail güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Gazze’nin kuzeybatısında Yasin-105 füzeleriyle iki tankı, iki buldozeri ve iki aracı hedef aldık.” denildi.

Yasin-105'lerle vuruyorlar!

Gazze’nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesinde, çevresinde çok sayıda İsrail askerinin bulunduğu bir tankın da "Yasin-105" füzesiyle vurulduğu aktarılan açıklamada, “Kassam mücahitleri, Cuhr ed-Dik’te bir grup düşman askerini RPG roketatar ile vurdu.” ifadelerine yer verildi.

Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi’nde de İsrail ordusuna ait iki askeri aracın, "Yasin-105" füzesi ve el yapımı patlayıcı kullanılarak imha edildiği belirtilen açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki El-Halidi Camisi yakınlarında da İsrail askerlerini taşıyan bir aracı füzeyle imha ettiği kaydedildi.

Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı
Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail’i El Kassam Tugayları böyle avladı

El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!
El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!

Gündem

El Kassam Tugayları İsrail ordusunu hallaç pamuğuna çevirdi!

İşgalci İsrail ordusu verdiği kaybı açıkladı!
İşgalci İsrail ordusu verdiği kaybı açıkladı!

Gündem

İşgalci İsrail ordusu verdiği kaybı açıkladı!

Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti
Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti

Gündem

Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23