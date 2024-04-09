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Gündem Kassam mücahidlerinden siyoniste tam isabet!
Gündem

Kassam mücahidlerinden siyoniste tam isabet!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 20:15:00 - 2024-04-09 21:01:23

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları yeni bir operasyon görüntüsü paylaştı.

7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım niteliğindeki saldırılarını aralıksız sürdüren siyonistler, 30 binin üzerinde masum sivili şehit etti.

Milyonları yerlerinden eden katiller, şimdi de Refah kentine saldırmaya hazırlanıyor.

Kassam mücahidlerinin direnişi sürerken, yeni bir operasyon görüntüsü paylaşıldı. Görüntülerde siyonist İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar yer aldı.

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