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Gündem Kassam küffarı tekbirlerle vuruyor!
Gündem

Kassam küffarı tekbirlerle vuruyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 23:16:00 - 2024-05-13 23:32:07

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında siyoniste karşı direnişi sürdüren mücahid Kassam Tugayları'ndan yeni operasyon görüntüleri geldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 220 gündür aralıksız devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı direnişini sürdürürken, Gazze'nin değişik bölgelerinde düzenledikleri operasyonların görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde İsrail ordusuna ait tankın vurulma anı yer alıyor.

Kassam Tugayları'nın operasyonlarını gerçekleştirirken tekbir getirmeleri dikkat çekiyor.

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