Kassam Komutanı Al-Shanbari ile oğlu, terörist İsrail saldırısında şehit oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kassam Komutanı Al-Shanbari ile oğlu, terörist İsrail saldırısında şehit oldu

İsrail’in bugün Gazze Şehri’nde bir araca düzenlediği saldırıda, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Iyad Al-Shanbari ile oğlu Salah hayatını kaybetti.

İsrail, Hamas ile 10 Ekim 2025’te yapılan Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu bugün Gazze Şehri’nde bir aracı hedef aldı. Saldırıda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Iyad Al-Shanbari ile oğlu hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Filistinli kaynaklar, cenazelerin ve yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından Şifa Hastanesi’ne götürüldüğünü söyledi.

