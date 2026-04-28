Kassam Komutanı Al-Shanbari ile oğlu, terörist İsrail saldırısında şehit oldu
İsrail, Hamas ile 10 Ekim 2025’te yapılan Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu bugün Gazze Şehri’nde bir aracı hedef aldı. Saldırıda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı Iyad Al-Shanbari ile oğlu hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Filistinli kaynaklar, cenazelerin ve yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından Şifa Hastanesi’ne götürüldüğünü söyledi.