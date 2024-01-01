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Gündem Kassam katil siyoniste acımıyor!
Gündem

Kassam katil siyoniste acımıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 23:35:00 -

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği operasyonlara dair yeni görüntüler paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 87’inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.

Filistinlilerin evlerini istila eden siyonistlerle çatışma!

Kassam Tugayları, Gazze kentindeki El-Tuffe ve El-Deraj mahallelerinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Kassam Tugayları’nın İsrail’e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenlediği ve Filistinlilerin evlerine konuşlanan İsrail askerleri ile çatıştığı görüldü.

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