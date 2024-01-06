  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Papa Francis İran'da büyük patlamada ölenler için dua etti

Entrikacı muhalefete gönderme! Zafer Şahin pas verdi Yaşar Baş golü attı

İsrail'in gizli savaş uçağı ortaya çıktı! Bu sistem ne ABD'de ne de başka ülkede var

Karayipler'deki uçak kazası sonucu ünlü oyuncu Christian Oliver ve iki kızı hayatını kaybetti!

Depremden sonra harekete geçmişler! Mossad ajanlarının bir foyası daha ifşa oldu

Ünlü süpermarket iflas etti! Tüm şubeleri mühürlendi, müşterileri şaşkına döndü

Belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira maaş verilecek!

Bitlis'te Milli Eğitim Bakanlığına ait 46 ton kömür çalındı

Zeytinyağının içinden çıkanlar şok etti! Ünlü markaların etiketlerini de basmışlar

Dünya Altın Konseyi'ni bile Türkiye'nin hamlesi karşısında şok oldu! Tonlarca altın...
Dünya Kassam İsrail'i rezil rüsva eden skandalı açıkladı
Dünya

Kassam İsrail'i rezil rüsva eden skandalı açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 22:20:00 -
Kassam İsrail'i rezil rüsva eden skandalı açıkladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde "dost ateşiyle" öldürdüğü İsrailli asker sayısının 4 olduğu ortaya çıktı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tarafından öldürülen askerlerin konuşmalarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mesajlarını içeren bir video yayınladı.

Videoda, biri subay 4 İsrail askerinin olduğu görülüyor. İsrail askerleri, Netanyahu'dan barış yapılmasını ve evlerine dönmelerinin sağlanmasını istiyor.

Esir 4 asker, Kassam mensuplarının, onların hayatta kalması için kendi hayatlarını tehlikeye attığını ve bu süre boyunca onlara saygılı davrandıklarını, istedikleri her şeyi temin ettiklerini belirtiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenen askerler, savaşın ve füze saldırılarının durdurulmasını istiyor.

Videoda ayrıca, İsrail askerlerinin beyaz bayrak sallayarak "biz esiriz" diye bağırdığı, ancak İsrail güçleri tarafından soğukkanlılıkla öldürüldükleri belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Videonun sonunda "Netanyahu için başbakanlık koltuğu, evlatlarınızın evlerine dönmesinden daha önemli." yazısı yer aldı.

Ordudan 15 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze'deki 3 İsrailli esirin yanlışlıkla tehdit oluşturduğunun tespit edildiği ve Şucaiye'de "dost ateşiyle" vurularak öldürüldüğü duyurulmuş, ancak bu kişilerin İsrail askerleri oldukları belirtilmemişti.

İsrail ordusu 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldürülmesi olayından sorumlu olduğunu kabul etmiş ve bu durumu "çok ciddi sonuçları olan tehlikeli bir olay" olarak nitelendirmişti.

Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı İsrailli esir bakın neler anlattı!
Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı İsrailli esir bakın neler anlattı!

Gündem

Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı İsrailli esir bakın neler anlattı!

Kassam Tugayları tankları böyle imha etti!
Kassam Tugayları tankları böyle imha etti!

Gündem

Kassam Tugayları tankları böyle imha etti!

Kassam İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüleri paylaştı!
Kassam İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüleri paylaştı!

Gündem

Kassam İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüleri paylaştı!

Kassam tekbirlerle siyonist vuruyor!
Kassam tekbirlerle siyonist vuruyor!

Gündem

Kassam tekbirlerle siyonist vuruyor!

Kassam'ın ilk kez kullandığı roketler İsrail'i perişan etti! Müthiş görüntüler
Kassam'ın ilk kez kullandığı roketler İsrail'i perişan etti! Müthiş görüntüler

Dünya

Kassam'ın ilk kez kullandığı roketler İsrail'i perişan etti! Müthiş görüntüler

Mücahid Kassam katil siyoniste acımıyor!
Mücahid Kassam katil siyoniste acımıyor!

Gündem

Mücahid Kassam katil siyoniste acımıyor!

Kassam'ın özel silahı Şavaz'da dikkat çeken detay
Kassam'ın özel silahı Şavaz'da dikkat çeken detay

Gündem

Kassam'ın özel silahı Şavaz'da dikkat çeken detay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23