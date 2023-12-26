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Gündem Kassam İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüleri paylaştı!
Gündem

Kassam İsrail'i dünyaya rezil eden görüntüleri paylaştı!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 22:24:00 - 2023-12-26 23:06:03

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin içinde bulunduğu cipi imha etti.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 81’inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor.

Roketle vurduğu anlar yer aldı

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Hamas üyelerinin İsrail askerlerinin içerisinde bulunduğu bir cipi imha ettiği ve çok sayıda zırhlı aracı ise roketle vurduğu görüldü.

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