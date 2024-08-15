Kassam iğne deliğinden füze geçirip siyonistleri perişan etti
Katil İsrail'e karşı cihad eden İzzedin El Kassam Tugayları katil sürüsüne büyük bir ders verdi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzedin El Kassam Tugayları, İsrail işgali altındaki Refah'ta hastaneye sığınan bir grup İsrail askerini duvardaki küçük deliklerden roketle vurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.
İĞNE DELİĞİNDEN ROKET GEÇİRİP SİYONİST ASKERLERİ İMHA ETTİLER
Kassam mücahitleri tarafından hastanenin duvarındaki küçücük deliklerden roketleri geçiren Kassam mücahitlerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda siyonist İsrail askeriöldürüldü.
İsrail ordusu, ölen askerlerin cenazelerini toplamak için bölgeye helikopter indirdi.
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