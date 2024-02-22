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Dünya Kassam bir eve saklanan özel işgal kuvvetlerini imha etti
Dünya

Kassam bir eve saklanan özel işgal kuvvetlerini imha etti

Yeniakit Publisher
2024-02-22 14:21:00 -
Kassam bir eve saklanan özel işgal kuvvetlerini imha etti

Kassam Tugayları işgalcilere ağır darbe vurmaya devam ediyor.

Kassam Tugayları işgalcilere ağır darbe vurmaya devam ediyor.

Kassam Tugayları yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde Al-Amal mahallesinin kuzeyinde bir evin içinde konuşlanmış özel bir Siyonist kuvveti Güçlendirilmiş TBG mermisi ile hedef almayı başardı ve kuvvet üyeleriyle makineli tüfeklerle çatıştı, onları ölü ve yaralı halde bıraktı."

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