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Dünya Kassam Aşdod'u füzelerle vuracak!
Dünya

Kassam Aşdod'u füzelerle vuracak!

Yeniakit Publisher
2023-10-21 09:49:00 -
Kassam Aşdod'u füzelerle vuracak!

Kassam Tugayları siyonist rejimin sivilleri hedef alınmasına tepki olarak Aşdod'un füze salvosu ile vurulacağını duyurdu.

Kassam Tugayları siyonist rejimin sivilleri hedef alınmasına tepki olarak Aşdod'un füze salvosu ile vurulacağını duyurdu.

Kassam Tugayları siyonist rejimin sivilleri hedef alınmasına tepki olarak Aşdod'un füze salvosu ile bombalanacağını duyurdu. Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 352 Filistinli şehit oldu.

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