Kaspersky'den "görsel ve işitsel bilgisayar korsanlığı" üzerine çalışma

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, geçen yıl seyahat ederken karşılaşılan bir sorun olan "görsel ve işitsel bilgisayar korsanlığı" üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Kaspersky açıklamasına göre, birçok ülkede hala aktif olan sosyal mesafeye dair zorunlu politikalar nedeniyle "görsel ve işitsel bilgisayar korsanlığı"yla ilgili bilgi gözetlemek daha zor oluyor ve bu da mahremiyet sorunlarını bir dereceye kadar azaltabiliyor. Sosyal mesafe kısıtlamaları gevşetilirse gezginlerin bir kez daha "görsel ve işitsel bilgisayar korsanlığı"ndan kaçınmak için önlem almaları gerekecek.

Kaspersky, seyahat için evden çıkarken akılda bulundurulması gereken bazı noktaları şöyle sıralıyor:

"Muhtemelen otellerin ve diğer konaklama sağlayıcılarının sıklıkla kullandığı 'ev gibi hissettiriyor' ifadesini biliyorsunuzdur. Buranın sizin eviniz olmadığını anlamalısınız. Akıllı teknolojilerin artmasıyla evinizde sahip olduğunuz tüm teknolojiye hakim olabilirsiniz ancak size ait olmayan yerlerde çevrenizdeki nesnelerin interneti cihazları üzerinde hiçbir kontrolünüz yoktur. Kendi cihazlarınızı onlara bağlarsanız hepsi gizliliğiniz için bir tehdit olabilir veya güvenlik sorunu oluşturabilir. Otellerde, restoranlarda veya diğer yerlerde yerel Wi-Fi kullanmak da oldukça konforlu gelir. Ancak sadece yerel cihazınızda değil, uzaktan bağlantılarda da şifreleme kullanmak önemlidir.

Günümüzde oteller ve lokasyonlar, genellikle tabletler veya bir bilgisayar olmak üzere halka açık self servis kiosklar sunmaktadır. Bu kiosklarda e-posta hesabınıza giriş yaparsınız veya biletinizi nerede saklamış olursanız olun, açar ve yazdırırsınız. Büyük bir portföye sahip belirli küresel servis sağlayıcıların hesaplarını kullanırken, e-postalar, dokümanlar ve takviminiz gibi tüm verilere tam erişimi koruyan bu tür birçok cihazla karşılaşılabilir. Bu yalnızca verileriniz için bir tehdit değil, aynı zamanda verilerinizin suçlular tarafından kötüye kullanılması riskini de beraberinde getirir."





- İptal edilen uçuş iadeleriyle ilgili sahte e-postalara rastlandı





Verilen bilgiye göre, Kovid-19 sonucunda birçok hizmet, özellikle bilet satışları ve rezervasyonlar çevrim dışıdan çevrim içine geçti. Salgından önce bile dijital dünyada doğru kişiyle konuşmayı sağlamak zordu ve çoğu durumda kimlik avcıları ve diğer suçlular bu sorunu kötüye kullandı. İnsanlar 2020'de daha da savunmasız hale geldi. Bu tür suçlular, insanları kandırmak ve sosyal mühendisliği kullanarak kar elde etmek için salgını da kullandı. Bu dönemde iptal edilen uçuş iadeleriyle ilgili sahte e-postalara, devlet kurumlarından gelen sahte mesajlara ve maske gibi sahte ekipman satmaya çalışan vakalara rastlandı.

Fiziksel ve dijital dünya birleşmeye devam ederken, güvenlik her zamankinden daha önemli hale geliyor. Salgın, vatandaşların sağlığını korumak için yeni kısıtlamalar ve dijital süreçler getirmeye zorladı ve bu da seyahatin geleceğini şekillendirdi. 2020'nin seyahat dönüşümünün etkileri, salgının sonunun çok ötesinde devam edecek. Bu, güvenliğe özen göstermenin bir zorunluluk haline geldiği, fiziksel ve dijital dünyadaki korumanın en önemli varlık olduğu anlamına geliyor. Alınacak en temel önlem, risklerin farkına varmak, veriler ve davranışlar konusunda dikkatli olmak olarak öne çıkıyor.