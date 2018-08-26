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Kask kullanan sürücü kurtuldu, kasksız arkadaşı öldü!

Muğla'nın Datça ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilerek, sürüklendi. Kazada başında kaskı olan motosikletli Emircan Sağır (16) yaralanırken, arkasındaki kasksız arkadaşı Yağız Toprak Öz (17) yaşamını yitirdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:26
Kask kullanan sürücü kurtuldu, kasksız arkadaşı öldü!

Muğla'da meydana gelen motosiklet kazasında kask kullanan sürücü yaralanırken, kask kullanmayan arkadaşı yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Datça- Marmaris yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Emircan Sağır (16) yönetimindeki 48 J 1668 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkıp, devrilerek, sürüklendi. Kazada motosikletli Sağır ile arkasındaki arkadaşı Yağız Toprak Öz (17) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yağız Toprak Öz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Emircan Sağır'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren Yağız Toprak Öz'ün kasksız olduğu, Emircan Sağır'ın da başında kask bulunduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:26
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