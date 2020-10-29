  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kasırgaya dönüşerek ABD kıyılarını vuran Zeta, 3 can aldı
Aktüel

Kasırgaya dönüşerek ABD kıyılarını vuran Zeta, 3 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:02:59 -
Kasırgaya dönüşerek ABD kıyılarını vuran Zeta, 3 can aldı

NEW ORLEANS (AA) - Meksika'nın turistik Yucatan Yarımadası'nı kasırga olarak vurmasının ardından tropik fırtına seviyesine gerileyen Zeta'nın, yeniden güç kazanarak ABD'nin güneydoğusunda kasırga şeklinde etkili olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, saatte 177 kilometre rüzgar hızıyla Kategori 2 seviyesinde dün öğleden sonra Louisiana eyaleti üzerinden karaya ulaşmasının ardından Mississippi eyaletine doğru ilerleyen Zeta kasırgasının, rüzgar hızının önce saatte 145 kilometreye düşmesiyle Kategori 1 seviyesine gerilediğini, daha sonra saatte 95 kilometre hızla tropik fırtınaya dönüştüğünü açıkladı.

Louisiana'nın bu yıl karşı karşıya kaldığı 3. kasırga olan Zeta, şiddetli yağışları, ağaç ve elektrik direklerini deviren kuvvetli rüzgarları beraberinde getirdi.

Körfez kıyısında yer alan Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir elektrik direğinin devrildiğini ve 55 yaşındaki bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Georgia eyaletinin Cherokee County bölgesinde de bir ağacın karavan üstüne devrilmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Mississippi'nin Biloxi şehrinde yükselen deniz suyunda mahsur kalan bir kişinin de boğulduğu kaydedildi.

Louisiana, Mississippi, Alabama ve Georgia'da ev ve iş yerlerinde elektrik kesintilerine yol açan Zeta nedeniyle ülkenin Körfez kıyılarından Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerine kadar yüzlerce okulda eğitime ara verildi.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, ABD Başkanı Donald Trump'tan, fırtına öncesinde "felaket ilanı" yapılması talebinde bulunmuştu. Trump, salı akşamı, Louisiana için acil durum ilan etmişti.

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı pazartesi günü saatteki hızı yaklaşık 130 kilometreye ulaşan rüzgarla vuran Zeta, beraberinde şiddetli yağışlar getirmişti.

Louisiana eyaleti, bu yıl Laura ve Delta kasırgalarından etkilenmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor
Gündem

Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rez..
Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım
Gündem

Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 'Atatürk','Mustafa Kemal' tartışmalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim mesajında yi..
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay