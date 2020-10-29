Kasırgaya dönüşerek ABD kıyılarını vuran Zeta, 3 can aldı

NEW ORLEANS (AA) - Meksika'nın turistik Yucatan Yarımadası'nı kasırga olarak vurmasının ardından tropik fırtına seviyesine gerileyen Zeta'nın, yeniden güç kazanarak ABD'nin güneydoğusunda kasırga şeklinde etkili olması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, saatte 177 kilometre rüzgar hızıyla Kategori 2 seviyesinde dün öğleden sonra Louisiana eyaleti üzerinden karaya ulaşmasının ardından Mississippi eyaletine doğru ilerleyen Zeta kasırgasının, rüzgar hızının önce saatte 145 kilometreye düşmesiyle Kategori 1 seviyesine gerilediğini, daha sonra saatte 95 kilometre hızla tropik fırtınaya dönüştüğünü açıkladı.

Louisiana'nın bu yıl karşı karşıya kaldığı 3. kasırga olan Zeta, şiddetli yağışları, ağaç ve elektrik direklerini deviren kuvvetli rüzgarları beraberinde getirdi.



Körfez kıyısında yer alan Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir elektrik direğinin devrildiğini ve 55 yaşındaki bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Georgia eyaletinin Cherokee County bölgesinde de bir ağacın karavan üstüne devrilmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Mississippi'nin Biloxi şehrinde yükselen deniz suyunda mahsur kalan bir kişinin de boğulduğu kaydedildi.



Louisiana, Mississippi, Alabama ve Georgia'da ev ve iş yerlerinde elektrik kesintilerine yol açan Zeta nedeniyle ülkenin Körfez kıyılarından Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerine kadar yüzlerce okulda eğitime ara verildi.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, ABD Başkanı Donald Trump'tan, fırtına öncesinde "felaket ilanı" yapılması talebinde bulunmuştu. Trump, salı akşamı, Louisiana için acil durum ilan etmişti.



Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı pazartesi günü saatteki hızı yaklaşık 130 kilometreye ulaşan rüzgarla vuran Zeta, beraberinde şiddetli yağışlar getirmişti.



Louisiana eyaleti, bu yıl Laura ve Delta kasırgalarından etkilenmişti.









