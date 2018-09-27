THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Kasırga Türkiye’ye ne zaman geliyor? Kasırga nerede olacak

Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar günü Ege kıyılarına ulaşması bekleniyor. Kasırgadan en çok Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları etkilenmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı kasırgaya karşı uyardı. Türkiye’de ilk kez görülmesi beklenen kasırganın yönünü değiştirmemesi durumunda Ege bölgesinde büyük hasar yaratacağı iddiasına Meteoroloji uzmanlarından açıklama geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu twitter hesabından "Böyle bir oluşum var ama Ege kıyılarını vurup vurmayacağı henüz kesin değil. Takip edilmesi gerekir" diye yazdı.

27 Eylül 2018 Perşembe 12:17
Kasırga Türkiye’ye ne zaman geliyor? Kasırga nerede olacak

Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar günü Ege kıyılarına ulaşması bekleniyor. Kasırgadan en çok Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları etkilenmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı kasırgaya karşı uyardı. Türkiye’de ilk kez görülmesi beklenen kasırganın yönünü değiştirmemesi durumunda Ege bölgesinde büyük hasar yaratacağı iddiasına Meteoroloji uzmanlarından açıklama geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu twitter hesabından "Böyle bir oluşum var ama Ege kıyılarını vurup vurmayacağı henüz kesin değil. Takip edilmesi gerekir" diye yazdı.

Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteoroloji olayı adım adım yaklaşıyor. Eğer İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması, en büyük etkiyi ise Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Kasırga’nın Ege Bölgesi’nin geçtikten sonra Marmara Denizi üzerinden İstanbul’u etkileme ihtimali de bulunuyor. Cumartesi günü Yunanistan’ın güneyine ulaşacak olan kasırga, eğer Yunanistan’da hiçbir kara parçasına yükünü boşaltmadan yurdumuz kıyılarına erişirse tehlike beklenenden daha büyük olabilir. Eğer kasırga Yunanistan’a yükünü boşaltmazsa beklenen rüzgarlarla beraber metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağışı da getirecek.

YAĞIŞLARLA BERABER DALGALAR DA BEKLENİYOR

Bazı notkalarda 150 KM hızı aşması beklenen rüzgar tehlike oluşturacak. Özellikle kıyı kesimlerde ciddi etkiler oluşturabilecek rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. İzmir'de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.

Kasırganın etkileyeceği yerler

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 12:17
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Çanakkale
  5. Balıkesir
  6. Aydın
  7. kasırga nedir
  8. türkiyede kasırga oldumu
  9. Tropical Medicanekasırgası
  10. kasırga izle
  11. kasırga haberleri
  12. kasırga olayları
  13. en tehlikeli kasırga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul BB, Avrupa'da turladı
    1. İstanbul BB, Avrupa'da turladı
    2. 'Trump yönetimi Filistin halkına savaş..
    3. Özgecan Aslan cinayeti davasında yeni..
    4. Etekli Yakup'un dili açıldı: Aydın..
    5. ÖKK darbe girişimi davası sanıklarına..
    6. Türk bayrağı dikildi! İşte ilk..
    7. Mezarlıklarda Suriyeli göçmenler için..
    8. Kuryelerin kavgası cinayetle bitti!
    9. Biz yok olursak Kudüs yok olur, biz..
    10. 'Sıranın bana gelmesinden korkuyorum'..
    11. Ortalığı ayağa kaldırmışlardı.....
    12. İyi Partili yönetici vatandaşa çomar..
    13. Uyuşturucu ile mücadelede ‘UYUMA’yalım
    14. CHP'de genel merkeze tepki gösteren..
    15. Türkiye Müslümanların sesi olan güçlü..
    16. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı..
    17. Ahmet Hakan'dan hain Can Dündar'a..
    18. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    19. ‘Gençler Fısıldadı’ Hasan Terzi yazdı
    20. Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay: 225..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir