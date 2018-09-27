Kasırga Türkiye’ye ne zaman geliyor? Kasırga nerede olacak

Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar günü Ege kıyılarına ulaşması bekleniyor. Kasırgadan en çok Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları etkilenmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı kasırgaya karşı uyardı. Türkiye’de ilk kez görülmesi beklenen kasırganın yönünü değiştirmemesi durumunda Ege bölgesinde büyük hasar yaratacağı iddiasına Meteoroloji uzmanlarından açıklama geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu twitter hesabından "Böyle bir oluşum var ama Ege kıyılarını vurup vurmayacağı henüz kesin değil. Takip edilmesi gerekir" diye yazdı.

Küresel tahmin sistemlerindeki modellere göre Türkiye’ye afet boyutunda hasarlar verebilecek bir meteoroloji olayı adım adım yaklaşıyor. Eğer İyon Denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül Pazar günü Ege kıyılarına ulaşması, en büyük etkiyi ise Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları hattında oluşturması bekleniyor. Kasırga’nın Ege Bölgesi’nin geçtikten sonra Marmara Denizi üzerinden İstanbul’u etkileme ihtimali de bulunuyor. Cumartesi günü Yunanistan’ın güneyine ulaşacak olan kasırga, eğer Yunanistan’da hiçbir kara parçasına yükünü boşaltmadan yurdumuz kıyılarına erişirse tehlike beklenenden daha büyük olabilir. Eğer kasırga Yunanistan’a yükünü boşaltmazsa beklenen rüzgarlarla beraber metrekareye 100 kilogram dolaylarında yağışı da getirecek.

YAĞIŞLARLA BERABER DALGALAR DA BEKLENİYOR

Bazı notkalarda 150 KM hızı aşması beklenen rüzgar tehlike oluşturacak. Özellikle kıyı kesimlerde ciddi etkiler oluşturabilecek rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. İzmir'de bofor rüzgar ıskalasında son ölçek olan 12 bofor kuvvetine ulaşması bekleniyor.

Kasırganın etkileyeceği yerler