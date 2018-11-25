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Kasımpaşa'nın zirve yürüyüşü sürüyor

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.

25 Kasım 2018 Pazar 22:24
Kasımpaşa'nın zirve yürüyüşü sürüyor

Spor Toto Süper Ligi'nin flaş takımlarından Kasımpaşa, 13. haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor, karşı karşıya geldi. Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, sahasında Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini alarak 2. sıraya yükseldi.

Zirveye bir adım daha yaklaştı

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 6 ve 84. dakikalarda Mbaye Diagne ve 57. dakikada Josue Sa'dan geldi.

Ev sahibi ekipte 18. dakikada Trezeguet bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonucun ardından zirveyi takibi sürdüren Kasımpaşa, 25 puanla 2. sıraya yükseldi. 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Evkur Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 5. sırada kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 22:24
  1. Denizli
  2. Kasımpaşa
  3. Yeni Malatyaspor

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