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Kasımpaşa'nın konuğu Çaykur Rizespor

- Lacivert-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

20 Ocak 2019 Pazar 09:34
Kasımpaşa'nın konuğu Çaykur Rizespor


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ligin ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 18. hafta mücadelesinde sahasında Karadeniz temsilcisiyle karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçtan Kasımpaşa 3-2 galip ayrılmıştı.


- Diagne ve Eduok cezalı


Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Samuel Eduok, kart cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı takımda Veysel Sarı, Tarkan Serbest, David Pavelka ve Fode Koita ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde 19. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili de ikinci yarının ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.


- Yeni transferlerin ilk heyecanı


Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu, görev verilmesi halinde ilk kez lacivert-beyazlı formayı giyecek.

Lacivert-beyazlı takımın yeni transferleri Tobias Heintz, Azad Toptik, Haris Hajradinovic ve Simone Scuffet, teknik direktör Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında sahaya çıkacak.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 09:34
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