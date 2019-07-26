Kasımpaşa’nın kasasını Galatasaray doldurdu

Süper Lig’de izlediği örnek transfer politikası ile dikkat çeken Kasımpaşa’nın en fazla bonservis bedeli ile sattığı 8 futbolcudan 4 tanesi Galatasaray’a gitti. Kasımpaşa, sarı-kırmızılılara sattığı Donk, Yekta Kurtuluş, Eren Derdiyok ve Mbaye Diagne’den toplam 23 milyon 250 bin Euro’yu kasasına koydu.

Yeni sezon öncesi Trezeguet’yi İngiliz ekibi Aston Villa’ya satan Kasımpaşa, yaptığı transfer hamleleri ile de adından sık sık söz ettirdi. Lacivert-beyazlı ekip, Diagne ve Trezeguet transferlerinden son 6 ayda 23 milyon Euro’luk gelir elde ederken, en fazla bonservis bedeli ile sattığı 8 futbolcunun 4’ünü ise Galatasaray aldı.

Rekor Diagne’de

Kasımpaşa’nın, en yüksek bonservis bedeliyle sattığı futbolcular arasında rekor Diagne’ye ait. Lacivert-beyazlılar, geçen sezon devre arasında Galatasaray’ın yolunu tutan Senegalli futbolcunun transferinden 13 milyon Euro’luk gelir oluşturdu.

İlk 4’te 3 futbolcu

Paşa’nın en fazla bonservis bedeliyle sattığı oyuncular listesinin ilk 4 sırasında sarı-kırmızılılara giden 3 futbolcu bulunuyor. Yekta Kurtuluş’u 3 milyon 700 bin Euro’luk bedelle Cimbom’a veren Kasımpaşa, ardından Eren Derdiyok’u da 4 milyon Euro’ya sarı-kırmızılılara gönderdi. Kasımpaşa, son olarak bedelsiz kadrosuna kattığı Diagne’yi de 13 milyon Euro’luk fiyatla Aslan’a vererek, buradan da ciddi gelir elde etmiş oldu.

Kasımpaşa’nın en fazla bonservis bedeli ile sattığı futbolcuların listesi şu şekilde:

1- Mbaye Diagne - 13 milyon Euro - Galatasaray

2- Trezeguet- 10 milyon Euro - Aston Villa

3- Eren Derdiyok- 4 milyon Euro - Galatasaray

4- Yekta Kurtuluş - 3 milyon 750 bin Euro - Galatasaray

5- Ryan Babel - 2 milyon 500 bin Euro - Al-Ain

6- Ryan Donk-2 milyon 500 bin Euro - Galatasaray

7- Özer Hurmacı- 1 milyon 500 bin Euro - Trabzonspor

8- Samuel Eduok- 400 bin Euro - Büyükşehir Belediye Erzurumspor