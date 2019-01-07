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Kasımpaşa'nın Antalya kampı

- Lacivert-beyazlı takım, Antalya'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
Kasımpaşa'nın Antalya kampı


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, ikinci etap kamp çalışmalarına Antalya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Eray Birniçan idmanda yer almadı.

Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
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