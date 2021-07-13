Kemal Efendi Vakfı bünyesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 30 hafızın icazet töreni 11 Temmuz 2021 tarihinde Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip gerçekleştirildi. Yarım asra yakın bir zamandır bu hizmeti yapan Kemal Efendi, kendi adını taşıyan vakfın bulunduğu Ayvansaray Emir Buhari Tekkesi'nde eğitimli hafız yetiştirmeye devam etmektedir.

Kasımpaşalı Kemal Efendi Hazretleri Kimdir?

1934 yılında Kafkas Cephesi gazisi bir babanın en küçük oğlu olarak Rize'de dünyaya geldi. Rize'de başladığı Kur'an eğitimini İstanbul'da sürdürdü. Yavuz Sultan Selim Camii, Büyük Piyalepaşa Camii ve Camii Kebir'de görev yaptı. 1992 yılında Diyanet'teki görevinden emekli olduktan sonra ömrünü hafız yetiştirmeye adadı.

Kemâl Efendi kimdir?

Kemal Efendi,1934 de Kafkas Cephesi gazisi baba ile ev hanımı annenin dokuz çocuğunun en küçüğü olarak Rize’de dünyaya geldi. Rize’de başladığı hâfızlık eğitimini Mecid Efendi’den (Muhacir Hoca) alarak 1949 senesinde tamamladı. 1950 ve 1951 senelerinde Rize Orta Camii İmam Hatibi Alauddin (Akdoğar) Efendi’den tâlim dersleri aldı. Daha sonra eğitimini İstanbul’da sürdürdü. 1951 sonlarında Karaköy Yeraltı Camii İmam Hatibi Hâfız Ali Üsküdarlı Efendi’den tecvid dersleri aldı.

Aynı zaman dilimlerinde (1951) İstanbul Nuruosmaniye Camii İmam Hatibi Hâfız Hasan Akkuş Efendi’den Âsım Kıraati, İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Camii Baş İmam Hatibi, Osmanlı müderrislerinden Enderûnî Hâfız İsmail Efendi’den, Âsım Kıraati, Kesik Bacak İsmail Efendi hocalardan da (1952) tâlim eğitimleri aldı.

1954 yılında Aşere Takribi eğitimini Yavuz Sultan Selim Camii Baş İmam Hatibi ve Reis’ul-Kurra Ahmet Hamdi Yavuz Varnalı Hoca Efendi’den ve Arapça eğitimini de 1957 - 1959’da Rize Vaizi Ali Haydar

Sadıkoğlu Efendi’den aldı. Büyük Piyale Paşa Camii ve Kasımpaşa Camii Kebir’de görev yaptı.

1992’de Diyanetteki görevinden emekliye ayrılırken hayatının kalan kısmını geride hoş bir sedâ olmak, Allahın rızasını kazanmak, Kur’an-ı Kerîm’e ve insanlığa hizmet etmek maksadıyla hakiki hâfızlar yetiştirmeye adadı.