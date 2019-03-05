Kasımpaşa'dan Mustafa Denizli açıklaması! Kasımpaşa Kulübü, dün oynanan Trabzonspor maçında rahatsızlanan Mustafa Denizli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kasımpaşa Kulübü, Mustafa Denizli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle; "Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

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