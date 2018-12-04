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Kasımpaşa'dan 'maç tekrarı' açıklaması

'Kural hatası nedeniyle Fenerbahçe maçının tekrarı için başvuru yapacak mısınız?' sorusuna cevap veren Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, şu ifadeleri kullandı: Kararı yönetim kurulu verecek.

04 Aralık 2018 Salı 17:43
Kasımpaşa'dan 'maç tekrarı' açıklaması

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında Diagne'nin penaltısı sonrası kural hatası iddiaları gündeme gelmişti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilgin, "Bu akşam Fenerbahçe maçının tekrarıyla ilgili yönetim kurulu kararını verecek. Ona göre başvurumuzu yapıp yapmayacağımız belli olacak. Biz Türk futbolunda kaosa neden olmak istemeyiz. Bence penaltının tekrar edilmesi gerekirdi. Birden fazla futbolcu ceza sahasına giriyor. Orta hakem sadece golü atan Eduok'un durumuna bakmış" dedi.

"Diagne ve Trezeguet'ye çok sayıda teklif var"

Diagne ve Trezeguet'ye çok sayıda teklif geldiğini vurgulayan Bilgin, "Birinin 3, birinin ise 4 sene anlaşması var. Takımımızın elektriğini, olumlu havayı bozmak istemiyoruz. 22 Aralık'tan sonra transfer konusu gündemimize gelir" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:43
  1. SÜPER LİG
  2. Diagne
  3. Trezeguet
  4. Nursal Bilgin
  5. TRT Spo
  6. Kasımpaşa
  7. Fenerbahçe

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