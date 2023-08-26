Kasımpaşa'dan hakem tepkisi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 1-1 berabere kaldıkları Pendikspor maçı ile ilgili “3 puan almadık ama gelişimimizi sürdüreceğiz. Oyuncularım kazanacak oyun oynadı” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının kazanacak bir futbol oynadığını vurgulayan Özdeş, “Geçtiğimiz hafta da 1 puan aldık. Deplasmanda ilk yarıda iyi oynamıştık. İkinci yarıda da rakip iyi oynamıştı. Maç başladığında iki takım birinci bölgede karşıladı. Pendikspor topu çabuk kullandı önde, sol tarafta ikili oyuncuları etkili yaptık. Net pozisyon olsa da pozisyon başlangıcı oldu. İlk yarı boyunca yarı alanda savunmaya zorladı ve yordu. Son dakikada kötü penaltı ile geri düştük. İlk yarısında Pendikspor takımı 65’e 35 topa sahip oldu. İkinci yarı farklı olması gerekiyordu. Topa sahip olarak etkinlik kurmaya çalıştık. Çok iştahlı oyunumuz vardı. Golü erken bulsak farklı olurdu. Birkaç pozisyon vardı, biri netti. Birbirimize pas versek maçı kazanabilirdik. Maçın sonunda yaşananlar oyuncuların sakatlığı, değişikliklerin ardından 4 dakika uzatmaya itirazım oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında uzatıldığı kadar uzatılsın ve maçı kim kazanırsa kazansın. Burada süre hemen VAR hakemlerine atılıyor. Standartsızlık oluyor. Bazı maçlarda çok uzaması gerekirken az uzuyor. 3 puan almadık ama gelişimimizi sürdüreceğiz. Oyuncularım kazanacak oyun oynadı. Yarından itibaren Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Milli araya kazanarak girip süreci devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.