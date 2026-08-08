Kasımpaşa’dan geleceğe yatırım! 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş imzayı attı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa son olarak Bursa Yıldırım Spor forması giyen 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş’ı kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi.
Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Bursa Yıldırım Spor forması giyen genç oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da katıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Muhammed Emin Bektaş'ın kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, genç oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.