Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Süper Lig'in ilk yarısını 20 golle tamamlayan futbolcuları Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına ilişkin, yaptığı açıklamada, "Diagne'ye teklif sunulabilir ama kulüp başkanı Turgay Ciner bunu kabul eder mi bilmiyorum." diye konuştu.

Transferde bazı şeylerin kısa sürede netleşeceğini aktaran Hasan Hilmi Öksüz, "Bana göre bu transferin gerçekleşme ihtimali yok ama kararlar Turgay Ciner'e ait. Bu konuda olumlu ya da olumsuz kararlar verebilir ama takımın yapısı itibarıyla böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili, Galatasaray'da forma giyen eski futbolcuları Eren Derdiyok'un Diagne transferinde takasta düşünülüp düşünülmeyeceği ile ilgili, şunları kaydetti:

"Eren Derdiyok'un Galatasaray'dan aldığı parayı Kasımpaşa vermez. Kasımpaşa o rakamlara futbolcu oynatmıyor. Diagne'nin de aldığı para belli. Turgay Ciner'in takas karşılığında bir oyuncu vereceğini zannetmiyorum ancak nakit para olayı gündeme gelirse o ayrı. Galatasaray, Eren'den kurtulmak istiyor. Eren, Kasımpaşa'nın vereceği parayı kabul eder mi onu da düşünmek gerekiyor. Anlaşılan bir pazarlık masaya yatırılmış. Sonuç ne çıkar bilmiyorum. Söyleyebileceğim net bir şey yok. Beklemek gerekiyor."