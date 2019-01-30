Kasımpaşa'da Sivasspor mesaisi başladı

Kasımpaşa'da Sivasspor mesaisi başladı30 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Trezeguet ve Mbaye Diagne ile izinli olan Olivier Veigneau'nun katılmadığı belirtildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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