Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın pozisyon çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi. Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.