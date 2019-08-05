Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları

Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:21
İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın pozisyon çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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