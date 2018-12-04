Kasımpaşa'da kupa mesaisi başladı





İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Aralık Perşembe günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor ile deplasmanda yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'de oynanan mücadelede forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapma ile şut ve orta organizasyonlarının ardından dar alanda minyatür kale çalışmasıyla idmanı tamamladığı kaydedildi.

Antrenmana sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı'nın katılmadığı aktarıldı.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın maçın oynanacağı Menemen İlçe Stadı'nda gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.