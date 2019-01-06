Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre lacivert-beyazlı takım, Kemerburgaz'daki tesislerde yaptığı antrenmanla birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, teknik çalışmanın ardından minyatür kale maç yapıldı.

Yarı sahada maçla tamamlanan antrenmana, sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Eray Birniçan katılmadı.

Kamp döneminin ikinci etabı için akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek Kasımpaşa kafilesi, çalışmalarına 16 Ocak'a kadar bu şehirde devam edecek.

Kasımpaşa'nın Antalya kampı kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız, Veysel Sarı, Özgür Çek, Strahil Popov, Olivier Veigneau, Syam Ben Youssef, Josue Sa, Onur Ural, Samuel Eduok, Loret Sadiku, David Pavelka, Abdul Rahman Khalili, Trezeguet, Tobias Heintz, İlhan Depe, Tarkan Serbest, Hakan Demir, Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik, Mbaye Diagne, Fode Koita, Mustafa Ethem Erboğa.