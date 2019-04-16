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Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları

16 Nisan 2019 Salı 14:43
Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz'daki tesislerdeki antrenman, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmana sakatlıkları bulunan futbolcular Fode Koita, Veysel Sarı, Loret Sadiku, Abdul Rahman Khalili, Tobias Heintz antrenmana katılmadı. Uğurcan Yazğılı ise takımdan ayrı koştu.

Kasımpaşa, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:43
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