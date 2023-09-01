Kasımpaşa-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.
Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.
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Eksikler
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR!
MUHTEMEL 11'LER
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Duhan, Gökhan, Aytaç, Ben Quanes, Hajradinovic, Gomis, M.Fall.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Arif, Mehmet Can, Bakasetas, Fountas, Bardhi, Visca, Umut.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 21:00
YAYIN: beIN SPORTS 1