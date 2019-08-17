Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:04
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ve taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, tesislerde kampa girdi.
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