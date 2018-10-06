Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, lacivert-beyazlı takımdaki görevine 3 puanla başladığı için son derece mutlu olduğunu söyledi.



Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, statta ve ekran başındakilere zevk veren bir maç izlettiklerini belirtti.



Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve kaybeden 2 takımın karşılaştığını aktaran Denizli, "Güzel gollerin atıldığı bir karşılaşma oldu. Maçta 2 takım için de dönebilecek dönemler oldu. Biz 2-0'dan sonra farkı açabilirdik ama 2-1'in ardından sıkıntı yaşadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Puan da kaybedebilirdik. Ama ben ve takımım 3 puanla başladığımız için son derece mutluyuz. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Çok fazla değişiklik yapılacak bir kadroya sahip olmadıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Psikolojisi bozuk bir takımı mental olarak maça hazırladık ve saha içinde futbolcularımızı en iyi bölgelerde onlara özgürlük tanıyarak oynattık. Bu çalışmalar sonuç verdi. Şu an iyi bir puana ulaştık. Gelecek haftalarda bu puanları artırmak istiyoruz. Milli maçlar için liglere ara verilecek. Altı oyuncumuz milli takımlara gidecek. Onların nasıl döneceği benim için son derece önemli. Güzel bir yola girmek istiyoruz. Onun ışıklarını bu akşam gördük."



Takımda eksiklerin olduğunu vurgulayan Denizli, "Futbolda mükemmeli bulamazsınız. Önemli olan var olan eksikleri asgariye indirmek. Fizik olarak büyük bir mücadele ortaya koyduk. Belli bölgelerde alternatifleri olan bir takım değiliz. Yorgunlukları olan futbolcuları kulübeden çok fazla destekleme şansımız yok. Ben kısa sürede değişiklik yapan bir teknik adam değilim. Yapacağımız çalışmalarla eksikleri gidermeye çalışacağız. Özellikle topa sahip olmak bizim adımıza çok önemli değil. Topa sahip olduğumuzda doğru koşuları yapıp, doğru topları oynamak bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Mustafa Denizli, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 3 İstanbul takımında şampiyonluk yaşadığını ve bir başka İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'da da bunu başarıp başaramayacağına ilişkin bir soruya ise şöyle cevap verdi:



"Şampiyonluğu düşünmezseniz bu meslekte başarı elde etme şansınız yok. Teknik direktörlük hayatım, kazandığım ve kaybettiğim yarışlarla dolu. Kasımpaşa'yı bu yarışın içine sokarız. İnşallah öyle bir şey yaşarız. Her şeyin yaşanabileceği bir ligde yarışıyoruz."