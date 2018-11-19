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Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den flaş açıklama: Şampiyon oluruz...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının Süper Lig'deki şampiyonluk durumunu yorumladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 02:49
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den flaş açıklama: Şampiyon oluruz...

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, NTV'de yayınlanan 90+ programında çarpıcı bir açıklama yaptı.

''Şampiyon oluruz...''

Şampiyonluk için iddialı konuşan Mustafa Denizli, "Geçmiş yıllarda bazı haftalardan bahsetmiştim. Biz 28-29'uncu haftaya liderin 3-4 puan gerisinde girersek şampiyon oluruz." dedi.

Mustafa Denizli sözlerini, "Şu an en kötü ihtimali söylüyorum. Girerse diyorum. Belki 28. haftada 7'inci sırada oluruz. Onu bilemiyoruz. Ama söylediğim gibi bir tablo olursa, şampiyon oluruz" ifadeleriyle tamamladı.

Süper Lig'de ilk 12 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 22 puan toplayan Kasımpaşa, 3. sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 02:49
  1. Mustafa Denizli
  2. Kasımpaşa
  3. Süper Lig
  4. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli

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