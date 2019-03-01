Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Devre arasından itibaren iyi gitmeyen bir şey var bizde

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Zirat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Akhisarspor'a elendikleri maçın ardından istifa sinyali verdi.

Deneyimli teknik adam 2019 yılı itibariyle sanki takıma bir el değdiğinin ve bazı şeylerin iyi gitmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

''Bu takım 6 hafta öncesine kadar en keyif veren futbol oynayan takımıydı''

Mustafa Denizli yayıncı kuruluş A Spor'a yaptığı açıklamada, "Bu takım 6 hafta öncesine kadar en keyif veren futbol oynayan takımıydı. Devre arasında sanki bir el değdi. Devre arasından itibaren iyi gitmeyen bir şey var bizde. Bunu değerlendireceğiz nedir ne değildir diye. Başkanla oturup bu durumu konuşacağız." dedi.

''Çok kolay goller yiyoruz''

Gayet tabi. Dönem itibariyle en fazla gol atan futbolcu. 2 tane arkadaşımız gitti. 4 transfer yaptık. Onların uyum süreci düşündüğümüzden uzun sürdü. Kasımpaşa için en sağlıklı olan neyse, onu oturup değerlendireceğiz. Bir şey diyemiyorum. Futbolcularım çalışmıyor da diyemem. Çok kolay goller yiyoruz. Bunu çalışmayla giderebilmek pek mümkün değil. Yarın bütün bunları değerlendiririz. Çok farklı hedefler için geldi. Kupa bunlardan biriydi.