Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Bunu genelde üstünlük kurmak için yapıyorlar

Süper Lig'de 5'inci haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Kasımpaşa, nağmağlup ünvanını ve liderliğini Galatasaray'a karşı kaybederken teknik direktör Kemal Özdeş, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Devre arası yaşanan gerginlik ile flaş açıklamalarda bulunan Özdeş, ''Devre arasında bir gerginlik oldu. Onların stratejik olarak yaptığı bir şey. Bunu genelde üstünlük kurmak için yapıyorlar.'' diye konuştu.

Özdeş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugün yediğimiz ilk gol ve sonrasında bir şeyleri kaybetme duygusu bugünkü yenilgiye sebep oldu. Hemen ardından 2. golü yedik. 2. yarıda topa sahip olmak istedik. Golü yiyene kadar da işe yarıyordu. 0-0'ken Mbaye'nin pozisyonu var, tam tersi bir oyun olabilirdi."

"Devre arasında bir gerginlik oldu. Onların stratejik olarak yaptığı bir şey. Bunu kullanıyorlar. Oradaki sürtüşmeden hemen uzaklaşmak gerekiyordu. Bu bize pahalıya mal oldu. Oyunun karşılığı 4-1 değildi. Bunu genelde üstünlük kurmak için yapıyorlar. Ben de oyuncularıma sakin olmaları konusunda uyarılarda bulundum. Ancak sakinliğimizi koruyamadık ve bu da bize negatif olarak yansıdı.''

"Galatasaray bugün kazanmayı hak etti. Biz atamadık, onlar attı. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."